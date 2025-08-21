La violencia nunca es buena consejera y está bien repudiarla. Claro que llamar energúmeno a un candidato a diputado y ex socio de la actual ministra Patricia Bullrich tal vez no sea la mejor manera de aquietar las aguas.

Lo cierto es que el farmacéutico antivacunas y actual candidato a diputado Marcelo Peretta le fue a pedir explicaciones a Eduardo Feinmann en la cara en la puerta de la radio y tuvo que intervenir la policía para que la cosa no pasara a mayores.

Manuel Adorni, que cada vez trabaja menos, en lugar de limitarse a condenar la violencia decidió tomar partido y con eso habilitó a la gente a que también diera su opinión.