Cosecharás tu siembra
Adorni se quiso solidarizar con Feinmann llamando "energúmeno" a Peretta pero las redes dijeron lo suyo
El candidato a diputado y gremialista Marcelo Peretta encaró a Feinmann para pedirle explicaciones pero todo terminó en un intercambio bastante violento por lo que Adorni salió a defender al empleado del Gobierno.
La violencia nunca es buena consejera y está bien repudiarla. Claro que llamar energúmeno a un candidato a diputado y ex socio de la actual ministra Patricia Bullrich tal vez no sea la mejor manera de aquietar las aguas.
Lo cierto es que el farmacéutico antivacunas y actual candidato a diputado Marcelo Peretta le fue a pedir explicaciones a Eduardo Feinmann en la cara en la puerta de la radio y tuvo que intervenir la policía para que la cosa no pasara a mayores.
Manuel Adorni, que cada vez trabaja menos, en lugar de limitarse a condenar la violencia decidió tomar partido y con eso habilitó a la gente a que también diera su opinión.