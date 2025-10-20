Tras los dichos de Donald Trump sobre el acuerdo beneficia más a Argentina que a ellos, el vocero presidencial, Manuel Adorni, intentó relativizar el impacto de la frase. Sin embargo, su explicación dejó más dudas que certezas.

"Lo que dijo Trump es razonable en el contexto que lo hizo", sostuvo Adorni, al referirse a los dichos del presidente de Estados Unidos.

El portavoz aseguró que "todo se usa para que el oficialismo llegue de la peor manera al domingo", en referencia a la recta final de la campaña electoral.

Según Adorni, Trump "demostró un apoyo incondicional" a Milei, y se quejó porque "en Argentina hay un sector que no lo entiende".