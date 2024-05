“Las condolencias a las de todas las víctimas. La reflexión cae por su propio peso. Está claro que estas cosas no pueden seguir pasando. A mí no me gusta determinarlo como un atentado ante un colectivo. Que una persona tire una molotov contra estas cuatro personas me parece repudiable”, dijo Manuel Adorni en una respuesta muy errática.

La consulta llegó a raíz de la confirmación de la tercera muerte del ataque lesboodiante en Barracas, en el que un hombre le tiró una molotov a la habitación de una pareja de mujeres, donde también había dos amiga.

Lejos de comprender la situación, Adorni dijo: “No nos focalizamos en solo es terrible este episodio porque tiene características particulares. La violencia de género es repudiable y es repudiable en general. Me parece muy injusto hablar solo de este episodio”.

El gobierno libertario desarmó el ministerio de la mujer y las diversidades, así como el rol de INADI. Sin instituciones de contención, ni campañas en contra del odio al colectivo LGBTTIQ+, los casos de este tipo se enmarcan en un retiro del Estado en áreas claves de contención y educación para evitar que estos episodios sucedan.