El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de agosto de 2025 fue del 1,9%, manteniéndose igual que en julio.

Con este dato, se acumula una suba del 19,5% en los primeros ocho meses del año. En comparación interanual, la variación alcanzó el 33,6%.

"La inflación está cada vez más cerca de ser sólo un mal recuerdo del pasado", expresó el vocero presidencial Manuel Adorni. "Ustedes también", le contestó el periodista Jorge Rial.