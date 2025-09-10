El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de agosto de 2025 fue del 1,9%, manteniéndose igual que en julio

Con este dato, se acumula una suba del 19,5% en los primeros ocho meses del año. En comparación interanual, la variación alcanzó el 33,6%.

X de Manuel Adorni

"La inflación está cada vez más cerca de ser sólo un mal recuerdo del pasado", expresó el vocero presidencial Manuel Adorni. "Ustedes también", le contestó el periodista Jorge Rial.

X de JORGE RIAL