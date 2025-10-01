Con José Luis Espert encabezando la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, la mancha de la narcopolítica amenaza con teñir las elecciones y hundir a los libertarios en esa jurisdicción.

"SI la justicia tiene que pedir explicaciones, Espert las dará", dijo Maniel Adorni, al ser consultado por las polémicas declaraciones de Patricia Bullrich sobre el nuevo escándalo que golpea al gobierno nacional.

"Es un tema refritado de hace seis o siete años. Esto viene de larga data", sostuvo el funcionario durante la habitual conferencia de prensa, a modo de defensa de Espert, aunque sin negar las acusaciones.

En la misma línea, precisó: "Si la justicia tiene que pedir explicaciones, las pedirá y Espert las dará. No hay cambio adicional con respecto a nada".