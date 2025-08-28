Desde que estalló el escándalo de las coimas, el vocero presidencial no volvió a hacer su trabajo que es hablar con la prensa.

Pero todo indicaría que se está volcando de lleno a su programa de streaming llamado ‘Fake,7,8’ donde supuestamente difunde las noticias falsas que, según él, difunde el kirchnerismo. Pero se ve que no tenía mucho material así que inventó su propia fake news.

Está claro que es repudiable que se le tire piedras al Presidente, pero habría que reflexionar primero en qué causó esa reacción en la gente y segundo quién fue el encargado de la seguridad del mandatario que lo expuso de esa manera.

La foto que publicó Manuel Adorni es falsa, y el que la desmintió fue el fotógrafo que sacó la foto verdadera, donde no hay una piedra volando.

Obviamente las redes reaccionaron a otra mentira venida desde el mismo seno del gobierno nacional.