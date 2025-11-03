El nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el periodista Eduardo Feinmann protagonizaron un ida y vuelta sobre la gestión del gobierno libertario y el rol del Ejecutivo ante la oposición.

"La gestión está parada", marcó el conductor oficialista, señalando la sensación de inacción de la Casa Rosada. "Tuvimos unos meses complicados donde la agenda no fue lo que nosotros hubiésemos querido", respondió Adorni.

Luego, agregó: "Cuando vos enfrente tenés gente que lo único que quiere es dañarte, parte de tu tiempo dedicas a que no te dañen".