Diana Mondino fue clara y contundente al asegurar que Javier Milei no debió haber promocionado la criptomoneda $LIBRA que terminó en una estafa a nivel mundial y aseguró que el Presidente es poco inteligente o un corrupto.

Después de que trascendiera que esto había incomodado al Gobierno que incluso ya estaba pensando cómo reaccionar, el vocero Manuel Adorni finalmente se dignó a hacer su trabajo y dio una conferencia de prensa en la que intentó infructuosamente bajarle el precio a las declaraciones de su propia excanciller.

Pero como claramente Adorni no está a la altura de hablar de la capacidad intelectual de Diana Mondino reconoció que es una persona muy inteligente y en la misma frase se contradijo para asegurar que “se vio envuelta en una entrevista para la cual no estaba preparada”. ¿En qué quedamos?