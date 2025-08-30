Así como el periodista oficialista Joni Viale mandó al frente al vocero presidencial, Manuel Adorni, por no responder preguntas ante la prensa, ahora fue Jorge Rial quien dejó expuesto al funcionario libertario.

Mientras avanza la investigación por el escándalo de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Manuel Adorni se refirió a los nuevos audios que se conocieron, en donde se escucha por unos segundos a Karina Milei.

"Si los audios son verdaderos estamos ante un escándalo sin precedentes. Sería la primera vez en la historia Argentina que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada", comentó el portavoz presidencial en redes sociales.

“Fue dentro de la Rosada? Esto confirma que la interna está estallada. La verdad no lo sabíamos. Buen dato. Inquietante, eso sí”, lanzó Rial, y así expuso el fallido de Adorni que alimenta las sospechas dentro del gobierno