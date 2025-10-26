Siempre aparecen insultos nuevos en la calle y uno se sorprende con los epítetos que reciben algunos personajes públicos.

Así como el ‘rosca floja’ que le endilgaron a Roberto Funes Ugarte causó sensación, Manuel Adorni inauguró uno nuevo.

Después de intentar infructuosamente hablar con los periodistas que lo esperaban a la salida del lugar de votación por los gritos de ‘vendepatria’ que se escuchaban, tuvo que huir raudamente cuando subió a su auto.

Allí varias personas lo aguardaban para gritarle cosas y entre ellas uno le clavó el "lomo virgen" histórico.

Los insultos no lo dejaron hablar

Con una sonrisa para disimularlo y justificándolo en que siempre hay alguien que quiere llamar la atención, Adorni escuchó los primeros insultos.