Esa no la tenía
Adorni fue a votar y lo insultaron: "¿Probaste laburar alguna vez en tu vida? ¡Lomo virgen, vendepatria!"
El vocero presidencial no recibió el cariño de la gente cuando salió de la escuela donde emitió su voto, por el contrario se tuvo que escapar entre gritos y palabras duras.
Siempre aparecen insultos nuevos en la calle y uno se sorprende con los epítetos que reciben algunos personajes públicos.
Así como el ‘rosca floja’ que le endilgaron a Roberto Funes Ugarte causó sensación, Manuel Adorni inauguró uno nuevo.
Después de intentar infructuosamente hablar con los periodistas que lo esperaban a la salida del lugar de votación por los gritos de ‘vendepatria’ que se escuchaban, tuvo que huir raudamente cuando subió a su auto.
Allí varias personas lo aguardaban para gritarle cosas y entre ellas uno le clavó el "lomo virgen" histórico.
Los insultos no lo dejaron hablar
Con una sonrisa para disimularlo y justificándolo en que siempre hay alguien que quiere llamar la atención, Adorni escuchó los primeros insultos.