Vienen mal los tiempos para los funcionarios libertarios y son varios los que están perdiendo la paciencia. Incluso sus difusores en los medios y en los streams han perdido fuerza y entusiasmo.

Ahora le tocó el turno a Manuel Adorni quien en su conferencia de prensa en la Casa Rosada mostró un mal humor poco acorde a su función.

Bastó que el periodista Gallardo demorara unos segundos para formularle una pregunta para que sacara a relucir que estaba con pocas pulgas.

Lo que no esperaba es la respuesta del periodista.