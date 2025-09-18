El vocero que no tiene voz
Adorni dijo que no tenía mucho tiempo para contestar preguntas y le retrucaron que tendría que haber llegado más temprano
En la conferencia de prensa en Casa Rosada, Manuel Adorni se impacientó con la demora de un periodista acreditado y lo apuró, sin tener en cuenta la respuesta que se venía.
Vienen mal los tiempos para los funcionarios libertarios y son varios los que están perdiendo la paciencia. Incluso sus difusores en los medios y en los streams han perdido fuerza y entusiasmo.
Ahora le tocó el turno a Manuel Adorni quien en su conferencia de prensa en la Casa Rosada mostró un mal humor poco acorde a su función.
Bastó que el periodista Gallardo demorara unos segundos para formularle una pregunta para que sacara a relucir que estaba con pocas pulgas.
Lo que no esperaba es la respuesta del periodista.