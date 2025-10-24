La correntina Virginia Gallardo no vive hace tiempo en Corrientes, tan es así que hasta le tuvieron que inventar un domicilio para que pudiera ser candidata, pero aún así el vocero y legislador electo, Manuel Adorni no parece saber de dónde es oriunda la candidata.

Adorni ofició de presentador en el acto de cierre en la Ciudad de Rosario hasta donde llevaron a cientos de militantes en micros, y para presentar a los principales candidatos de cada provincia tuvo que leerlos porque claramente no los conoce, pero a la hora de presentar a la candidata correntina dijo: "Virginia Gallardo, por Entre Ríos". Al menos las provincias son limítrofes.

Y eso que lo estaba leyendo.