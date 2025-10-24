Menos mal que es el vocero
Adorni demostró que no identifica a los candidatos de su propio espacio, ni siquiera leyéndolos
Virginia Gallardo no es un gran cuadro político pero sin dudas ha tenido mucha visibilidad durante la campaña por lo que cuesta entender que ni desde el Gobierno sepan a qué provincia representa.
La correntina Virginia Gallardo no vive hace tiempo en Corrientes, tan es así que hasta le tuvieron que inventar un domicilio para que pudiera ser candidata, pero aún así el vocero y legislador electo, Manuel Adorni no parece saber de dónde es oriunda la candidata.
Adorni ofició de presentador en el acto de cierre en la Ciudad de Rosario hasta donde llevaron a cientos de militantes en micros, y para presentar a los principales candidatos de cada provincia tuvo que leerlos porque claramente no los conoce, pero a la hora de presentar a la candidata correntina dijo: "Virginia Gallardo, por Entre Ríos". Al menos las provincias son limítrofes.
Y eso que lo estaba leyendo.