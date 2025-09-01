Este lunes y ante el contundente revés recibido en las urnas en la provincia de Corrientes, el Gobierno decidió comunicar que denunció ante la Justicia Federal una operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral.

El anuncio, realizado en las redes sociales por el vocero presidencial asegura que: “Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo. No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”.

Claro que no se señala a nadie como responsable de este supuesto ataque ilegal, ya que para hacerlo necesitarían alguna prueba, y tampoco desmiente el contenido de esos audios que dejan al descubierto una gran operatoria de corrupción y cobro de retornos por parte de la hermana del Presidente y su entorno.

