Desde el primer día de su gestión, Eduardo Serenellini, el ahora ex secretario de prensa de La Nación no hizo más que dar vergüenza ajena con cada una de sus declaraciones.

Pero además lo cierto es que la relación del Gobierno con los medios en mínima y sólo hablan con sus amigo/empleados que además trabajan en algunos medios, por lo que la secretaría de prensa realmente no tenía razón de ser.

Además, Manuel Adorni acaparó un poco más de poder ya que todas las funciones del área ahora pasan a estar bajo la órbita del vocero presidencial.

Si bien esta decisión generó algo de inquietud lo cierto es que el Gobierno parece haber firmado un acuerdo con el canal LN+ para que se encargue de hacer lo que la secretaría no sabía, no podía o no quería hacer: difundir las acciones del gobierno.

Y como para muestra basta un botón solo hace falta mirar la grilla de programación del canal perteneciente al centenario diario que, en el mismo día y sin pausa tiene a dos de los ministros más importantes y hasta al propio Presidente. Con canales “amigos” así, ¿quién necesita secretaría de prensa?