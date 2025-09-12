La compra de medicamentos sin sobreprecio por parte del Estado forma parte del día a día por lo que no sería necesario darle publicidad. Pero con el escándalo de sobreprecios y coimas, Manuel Adorni consideró que tenía que darlo a conocer.

En este caso particular, el vocero presidencial tuvo que aclarar que la compra de este medicamento para los bebés que sufren de atrofia muscular espinal, se compró "al mejor precio".

Las redes le pidieron que no aclare porque oscurece.