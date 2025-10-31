La idea de charlar con Adolfo Sturzenegger era tener la opinión del padre de Federico, actual ministro del gobierno libertario, para arrancar desde el origen con sus ideas de desregular toda la economía del país.

Después de elogiar al país de Carlos Menem y las medidas tomadas en los años noventa -con alguna critica velada al crecimiento de la desocupación- Sturzenegger padre decidió meterse en ejemplos concretos.

Lo llamativo es que puso al estadio Monumental de Núñez como una muestra de la caída del país, lo cual llama la atención porque suele ser elogiado por los equipos de todos lados que vienen a disputar partidos en esa cancha.