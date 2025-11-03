‘Con los chicos no’ era la muletilla que esgrimían los antiperonistas para cuestionar cualquier debate que se abriera en el aula, aun si tenía que ver con la materia que se daba o si estaba ligado a un tema curricular.

Todo eso parece haber quedado atrás y el gobierno de La Libertad Avanza utiliza los mismos métodos que antes cuestionaban.

Las imágenes no dejan lugar a la duda, por un lado por la negativa genuina de los chicos de edad primaria a gritar 'Gracias Martín Menem', y por el otro por la amenaza de uno de los mayores de que si no hacen "no los van a llevar de vuelta".