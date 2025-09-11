A contramano del mensaje de las urnas y del pueblo en general, Javier Milei no sólo vetó la ley de emergencia universitaria, lo que obviamente volverá a movilizar a los cientos de miles de estudiantes de todo el país sino que como buen cobarde, a la medianoche, también vetó la ley de emergencia pediátrica del Garrahan.

Realmente resulta difícil de comprender que el mandatario quiera tirarse en contra a la mayoría de la población a poco más de un mes de las elecciones generales, sobre todo teniendo en cuenta el resultado de las elecciones bonaerenses que le dijeron que no les gusta el rumbo que está llevando el Gobierno.

La pregunta que queda sobrevolando es para qué armó una supuesta mesa política con los mismos de siempre si no piensa rever el rumbo de sus decisiones y piensa seguir gobernando por decretos y vetos. Octubre está a la vuelta de la esquina y en los próximos días habrá marchas multitudinarias por las calles de todo el país reclamando por cosas tan básicas como salud y educación.