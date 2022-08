Patricia Bullrich dejó en claro que ella no hubiera utilizado las vallas alrededor de la casa de Cristina que finalmente lograron una mayor unidad dentro del peronismo y una aún mayor convocatoria de manifestantes pero el jefe de Gabinete porteño consideró esas declaraciones como desafortunadas.

Felipe Miguel muchas veces oficia de vocero del gobierno de Larreta anunciando hasta las más mínimas cosas desde su cuenta personal de twitter pero es un moderado a la hora de hablar para adentro del partido.

Tal vez por eso es que lo mandaron a él a aclarar que no habían caído bien las palabras de la ex ministra de Seguridad. Un dato no menos es que Bullrich no participó de la patética conferencia de prensa que encabezó Horacio Rodríguez Larreta para tratar de justificar la militarización del barrio donde vive la vicepresidenta.

Para peor Miguel intentó dar vuelta la realidad al asegurar que la Ciudad mandó a sacar los dos volquetes repletos de piedras que habían puesto a tan solo unas cuadras del corazón de la manifestación esperando que se generaran disturbios.