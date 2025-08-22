Acostumbrado a hablarle a los libertarios, Toto Caputo menosprecia la inteligencia de los argentinos
El ministro de Economía devenido en streamer que pasa más tiempo en Carajo que en el ministerio, dijo, sin ponerse colorado, que el 100% de los empresarios apoyan la gestión del Gobierno.
Muy suelto de cuerpo y sabiendo que en el stream Carajo nadie lo iba a cuestionar ni repreguntarle, el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, aseguró que en una encuesta entre los 60 gerentes financieros de las empresas más importantes, que justamente representan el 60% del PBI, el 100% estaba de acuerdo con la marcha económica del plan y también el 100% ve con optimismo la continuidad del mismo.
El tipo es un economista, se mueve con estadísticas y sabe que el 100% no es un dato real. Nunca, y menos en un país donde si se juntan dos personas hay dos ideas diferentes. Y mucho menos en un país en el que el consumo se desplomó y nadie vende nada.
Obviamente los conductores del streaming dieron por ciertas esas estúpidas cifras pero en las redes no son todos libertarios y lo pusieron en duda.