Muy suelto de cuerpo y sabiendo que en el stream Carajo nadie lo iba a cuestionar ni repreguntarle, el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, aseguró que en una encuesta entre los 60 gerentes financieros de las empresas más importantes, que justamente representan el 60% del PBI, el 100% estaba de acuerdo con la marcha económica del plan y también el 100% ve con optimismo la continuidad del mismo.

El tipo es un economista, se mueve con estadísticas y sabe que el 100% no es un dato real. Nunca, y menos en un país donde si se juntan dos personas hay dos ideas diferentes. Y mucho menos en un país en el que el consumo se desplomó y nadie vende nada.

Obviamente los conductores del streaming dieron por ciertas esas estúpidas cifras pero en las redes no son todos libertarios y lo pusieron en duda.