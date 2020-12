Los antiderechos están con miedo. Temen que las mujeres puedan decidir cuándo y cómo quieren planificar su vida familiar. A tal punto que llegan a comparar la Ley que se debate en el congreso con el genocidio.

Eso hizo Silvia Beatriz Elías De Pérez, que dijo que "el aborto pone a la Argentina ante el mayor genocidio universal".

"Estamos alarmados y preocupados por las palabras del Ministro de Salud de la Nación, que con mucha liviandad, admite que el aborto es genocidio y a la vez expresa su posición a favor del mismo", expresó en un comunicado.

Y se preguntó, de manera increíble: "¿Qué se está discutiendo entonces en el Congreso de la Nación Argentina? ¿Una ley de genocidio?".

El negacionismo de este sector llega a tal punto que plantean directamente que no debería discutirse en el tema en el Congreso. Rechazan que "la casa del Pueblo se preste para seguir discutiendo lo indiscutible" ya que, según los dirigentes anteriormente nombrados, "no se puede discutir quién vive y quién no".

En este contexto, remarcan: "No podemos tolerar que quieran confundir a toda la sociedad que cualquier ley puede ser considera y discutida. La vida no se debate, se defiende".

Mientras tanto, comenzaron las exposiciones en Comisiones de Diputados, donde expositores defienden o cuestionan la Ley.

El mensaje completo: