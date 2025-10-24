¿No llegó el sobre?
A último minuto Jonatan Viale parece haberse bajado del barco libertario y enumeró algunos de sus escándalos de corrupción
A pocas horas de las elecciones que podrían definir el futuro del Gobierno, Jonatan Viale no sólo se encargó de recordar todos los escándalos de corrupción sino que dejó en claro las bajas expectativas electorales de los libertarios.
Jonatan Viale parece no saber adónde posicionarse. En la oposición los desprecian y para el gobierno no es más que un esbirro que solía hacer y decir lo que ellos le ordenaran.
Pero a horas de una posible derrota electoral, en lugar de llamar a apoyar al Gobierno, Viale se encargó de reiterar algunos de los escándalos de corrupción que se hicieron públicos y hasta contó cual es la proyección del gobierno sobre los resultados del domingo.
Y si la cosa fuera como Viale dice lo cierto es que el nivel de expectativa es bastante bajo, aunque siempre puede tratarse de una estrategia para después poder decir que les fue mejor de lo que pensaban.