Jonatan Viale parece no saber adónde posicionarse. En la oposición los desprecian y para el gobierno no es más que un esbirro que solía hacer y decir lo que ellos le ordenaran.

Pero a horas de una posible derrota electoral, en lugar de llamar a apoyar al Gobierno, Viale se encargó de reiterar algunos de los escándalos de corrupción que se hicieron públicos y hasta contó cual es la proyección del gobierno sobre los resultados del domingo.

Y si la cosa fuera como Viale dice lo cierto es que el nivel de expectativa es bastante bajo, aunque siempre puede tratarse de una estrategia para después poder decir que les fue mejor de lo que pensaban.