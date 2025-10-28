A pesar del resultado de las elecciones, el empresario libertario, dueño de Ualá, despidió a 135 personas
Javier Milei había dejando en claro que después de las elecciones encararía una profunda reforma laboral que no significa otra cosa que sacarle derechos a los trabajadores para dárselos a los empresarios. Pero Pierpaolo Barbieri no pudo esperar y despidió a 110 trabajadores en Argentina y otros 25 en oficinas del exterior.
El resultado de las elecciones no modificó la decisión que ya había tomado el empresario Pierpaolo Barbieri, fundador de la fintech Ualá, de dejar sin empleo a 110 argentinos y 25 empleados en el exterior.
En total, el achique representa un 8% del total de la plantilla de la empresa.
Desde Ualá confirmaron que la determinación se tomó en "búsqueda de una mayor eficiencia regional y producto de la automatización de tareas", con el objetivo de lograr un "mejor posicionamiento en un mercado cada vez más dinámico y competitivo".
La compañía, que comanda Barbieri, aseguró que se trata de una única tanda de recortes y negó que se vayan a dar nuevas olas de despidos. A los trabajadores afectados se les ofrecieron "acuerdos de salida que superan los requisitos legales".