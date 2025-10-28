El resultado de las elecciones no modificó la decisión que ya había tomado el empresario Pierpaolo Barbieri, fundador de la fintech Ualá, de dejar sin empleo a 110 argentinos y 25 empleados en el exterior.

En total, el achique representa un 8% del total de la plantilla de la empresa.

Desde Ualá confirmaron que la determinación se tomó en "búsqueda de una mayor eficiencia regional y producto de la automatización de tareas", con el objetivo de lograr un "mejor posicionamiento en un mercado cada vez más dinámico y competitivo".

La compañía, que comanda Barbieri, aseguró que se trata de una única tanda de recortes y negó que se vayan a dar nuevas olas de despidos. A los trabajadores afectados se les ofrecieron "acuerdos de salida que superan los requisitos legales".