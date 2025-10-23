Majul tenía todo acordado para que la última entrevista de Javier Milei antes de las elecciones, fuera en su programa. Pero como en las entrevistas que dio esta semana el Presidente quedó muy mal parado, prefirieron guardarlo. Y eso fue justamente lo que contó Majul, agregando que creía que había preguntas que el mandatario no podía contestar.

Como premio consuelo le mandaron a Manuel Adorni pero el lugar de contestar lo que el Presidente no puede, fue a retar a Majul en vivo por haber dicho lo que dijo.

El punto cúlmine tal vez fue cuando Adorni desmintió que el Presidente no pudiera contestar y Majul, con su habitual cobardía le repreguntó: ¿Eso fue lo que interpretaron? Y no, no fue una interpretación sino exactamente lo que dijo.

Lo cierto es que a nadie puede importarle lo que diga Adorni, si bien es el vocero su opinión no es más que eso, una opinión, y no tiene peso alguno. Lo que el vocero dijo es que el Presidente estaba cansado por la campaña. Pero se ahorró el detalle de que debe estar cansado de que lo insulten en cada lugar al que va.