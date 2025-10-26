No tiene ninguna obligación en ir a votar y sin embargo, cuando la participación es baja, Mirtha Legrand no faltó a la hora de sufragar.

Interceptada por los periodistas que la esperaban para escuchar sus sensaciones, la diva de las Mesazas no solo dijo que estaba contenta por estar presente sino que sumó que se vistió con los colores patrios.

Conocedora del oficio como pocos, Legrand aprovechó para meter el bocadillo y festejar lo que llamó "un buen rating que hicimos ayer con el programa".