Mister Daiola on Twitter

Sin tener la causa en sus manos pero claramente habiendo tomando partido por Luis Miguel Etchevehere, el periodista decidió atacar al magistrado y se atrevió a dar un paso más al pedir el juicio político para el juez Flores.

Leuco aseguró que a esta altura el juez "no tiene argumentos, no tiene razones y no tiene vergüenza" pero al parecer Alfredo Leuco si la tiene y todo el que piense distinto debe ser desplazado.