Cristina Fernández de Kichner volvió a aparecer y demostró por qué es la mejor dirigente argentina del siglo. En un sólo discurso le devolvió la confianza a Alberto Fernández y puso foco en lo que realmente importa: la economía.

La presidenta del Senado recordó que ella y Néstor Kirchner fueron los mandatarios que saldaron los compromisos con el FMI. Al punto que se llegó al 2015 "con el nivel de endeudamiento más bajo de la historia".

Ahí fue que recordó que fue el propio exministro de Economía macrista Nicolás Dujovne quien afirmó "públicamente" que el Gobierno que ella encabezó había "dejado un nivel casi escandalosamente mínimo" de deuda. Los usuarios de las redes sacaron a relucir los videos con las declaraciones.

Días atrás Mauricio Macri dijo que no endeudó al país más de lo que estaba. Como lo hizo en el canal de noticias del Grupo Clarín, el ex Presidente no debió someterse a una repregunta y su frase pasó como una 'verdad' para quienes consumen esos medios.

La vicepresidenta puso en agenda el tema y dejó en evidencia la mentira del gobierno anterior.