En un país en lo que falta es trabajo y sueldos dignos, el gobierno planea realizar una reforma laboral y tributaria lo que en realidad no significa más que recortes a los derechos de los trabajadores.

Si la reforma fuera buena para el pueblo claramente la hubieran presentado como parte de la campaña y ante el pueblo, en lugar de hacerlo frente a los representantes del empresariado.

El anuncio, si bien no puede ser considerado al menos por el momento, como algo oficial deja en claro que más allá del resultado de las elecciones el Gobierno planea seguir a fondo con su plan que ya está haciendo agua.

Las reacciones no se hicieron esperar.