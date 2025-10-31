A cuatro días de las elecciones, Cristina Kirchner hizo un análisis de las elecciones y consideró un error el desdoblamiento
La presidenta del Partido Justicialista finalmente se expresó sobre la derrota del domingo y cargó contra la idea de haber desdoblado las elecciones en la Provincia, cosa que ella había advertido.
Finalmente y después de cuatro días de espera, Cristina Kirchner decidió expresarse sobre los resultados electorales del domingo 26.
Esta vez no fue un mensaje directo a Milei, sino una extensa carta dirigida "a los compañeros y compañeras militantes" y adjuntando un PDF de 4 páginas y con 10 puntos centrales.
Además de volver a cuestionar la idea del desdoblamiento de las elecciones bonaerenses, lo que ella siempre consideró un error y que, el diario del lunes, parece darle la razón.
Pero además la ex mandataria le bajó el precio al triunfo libertario en las elecciones de medio término, algo que consideró normal y dio ejemplos para probarlo.
Cristina destacó que todos los gobernadores peronistas, salvo Kicillof, ganaron en estas elecciones parlamentarias.
Y, como siempre, sus palabras generaron todo tipo de reacciones.