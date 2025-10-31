Finalmente y después de cuatro días de espera, Cristina Kirchner decidió expresarse sobre los resultados electorales del domingo 26.

Esta vez no fue un mensaje directo a Milei, sino una extensa carta dirigida "a los compañeros y compañeras militantes" y adjuntando un PDF de 4 páginas y con 10 puntos centrales.

Además de volver a cuestionar la idea del desdoblamiento de las elecciones bonaerenses, lo que ella siempre consideró un error y que, el diario del lunes, parece darle la razón.

Pero además la ex mandataria le bajó el precio al triunfo libertario en las elecciones de medio término, algo que consideró normal y dio ejemplos para probarlo.

Cristina destacó que todos los gobernadores peronistas, salvo Kicillof, ganaron en estas elecciones parlamentarias.

Y, como siempre, sus palabras generaron todo tipo de reacciones.