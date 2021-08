La exministra de Seguridad a cargo de la Gendarmería el 1 de agosto de 2017, cuando desapareció Santiago Maldonado tras un enfrentamiento con esta fuerza, se fue hasta el lugar a decir que ahí se había armado "el relato" de la desaparición del artesano.

Lo cierto es que la sentencia del juez Gustavo Lleral, que consideró que Santiago se había ahogado solo está bastante floja de papeles y fue apelada ante la Corte.

El juez no hizo a lugar a la mayoría de las pericias pedidas por la familia Maldonado y la autopsia también fue objetada por Sergio Maldonado, el hermano de Santiago: "Siempre se dijo que en la autopsia de Santiago habían participado 55 peritos cuando en realidad eran 24, y solo dos estuvieron de forma presencial, el resto lo siguió por una pantalla. El juez dijo en ese momento que 'no se registraban signos de violencia' y parece que todo quedó ahí. Al día de hoy ningún forense me puede decir cuál fue la causa de la muerte de mi hermano".

"La verdad, al cabo de cuatro años, la causa está parada y a la espera de que se resuelva en la Corte Suprema para que se investigue la muerte de Santiago como un caso de desaparición forzada y con otro magistrado. Creemos que el juez Lleral no investigó como se debía. No hubo una reconstrucción de los hechos que determinaron la desaparición de Santiago".

Pero la Presidenta del PRO considera que la causa está cerrada y se muestra orgullosa de su accionar.