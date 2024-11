A confesión de partes, relevo de pruebas. El mismísimo CEO de Flybondi, Mauricio Sana, mantuvo una charla con Gustavo Grabia en Radio Con Vos y no pudo hacer la vista gorda a la situación.

El empresario tuvo que reconocer las fallas de la compañía y afirmó que empezaron a tener problemas de cancelaciones y retrasos en el segundo semestre del año, aunque las denuncias vienen de bastante tiempo antes.

En ese sentido, Sana intentó justificarse con que “todo esto viene dado porque no hemos logrado recuperar toda nuestra capacidad de stock para su flujo de recuperación”.

Igualmente, el empresario aerocomercial esbozó: “Los números cuando uno los ve en general no son tan grandes y no hay una forma real de comparar”.

Pero, como si fuera poco, en otra entrevista con Marcelo Longobardi, incluso afirmó que “la desaparición de la capacidad que maneja Aerolíneas no le hace bien a nadie”.