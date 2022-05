Un nuevo escándalo involucra a la conductora lViviana Canosa, por un epiodio ocurrido en su programa por A24, al atacar al exembajador argentino Jorge Yoma.

Al analizar la situación del país y el Gobierno Nacional, Yoma mantuvo un ida y vuelta con El Dipy y otros panelistas.

Hasta que Canosa explotó al aire: "Quiero decir algo, me está latiendo el corazón más de la cuenta. Con todo respeto, Jorge, quiero que te vayas del programa. Puego escuchar toda la noche lo que vos decís, pero estás justificando a Alberto Fernández que es un cínico, un siniestro. No me importa que a vos te moleste que le pongamos calificativos porque sólo pienso en la gente que en los dos años de este gobierno, con la pandemia y la cuarentena, lo pasó pésimo".