A cada lado de la mecha: el mensaje del Indio Solari y el de Calamaro tras la media sanción de la Ley Bases

Pensar que al único artista invitado que subió a un escenario el Indio Solari en su etapa solista fue Andrés Calamaro -en los shows de diciembre de 2008 en el estadio Único de La Plata-, este cantante devenido en gorila recalcitrante de las causas populares.

Andrelo bancó a Javier Milei en redes, luego se topó en el vivo con su público que cantó contra el presidente en uno de sus recitales. Y la semana pasada, Calamaro criticó la Marcha Federal Universitaria al tildarla de “demagógica”.

Ahora y tras la media sanción que Diputados le dio a la Ley Bases, el ex Abuelos de la Nada ironizó en redes. En su cuenta alternativa de Twitter, llamada @Galimbe64457296, disparó contra el diputado de Unión por la Patria, Rodolfo Tailhade por llamar a la norma Ley Pasta Base.

Y en otro posteo agregó: “No soy ducho en leyes ni actualidad (la actualidad en sí es una estafa porque se supone que es una proyección de la realidad y dista mucho) pero me alcanza con suponer quienes votaron en contra y van llorando indignados, puesto que ostentan (poseen) moral impoluta”. En el siguiente tuit, citó su propio mensaje y remarcó: “Para instalarme en la vereda de enfrente”.

Del otro lado de la mecha

Justamente de la otra vereda se paró el Indio Solari.

En una de sus historias de Instagram, Solari replicó el mensaje de @bienmayita, que muestra una foto de Florencio Randazzo y Miguel Ángel Pichetto riendo en sus bancadas, acompañada de una de las nuevas canciones del ex Redondos.

La canción Novedades obsoletas del Kamarada Amor

Letra:

No hay paz donde el oro brilla

Allí cometen maldades

Solo por deleite, amigos… (Cosas peores no hay)

En cada pequeña trampa está acechando La Bella

Hay unos tipos con ella, nene

Que no tienen compasión

Así obra la fortuna son las finanzas, amigos…

A pocos da demasiado

Y ríen de tu penar…