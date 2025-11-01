En medio de la interna
"Yo a Máximo se lo dije en la cara": furiosa y picante arremetida de Duka contra el peronismo
El expresidente de Independiente y actual conductor de Carnaval Stream apuntó contra la dirigencia del PJ. Los acusó de "ponerle piedras en el camino a los ciudadanos".
En su streaming, Andrés "Duka" Ducatenzeiler apuntó contra la dirigencia del Partido Justicialista por las tensiones internas y sostuvo que lo único que hacen es complicarle la vida a la gente.
Duka aseguró que los dirigentes del PJ están lejos de los problemas reales y que "no les importa la gente", dejando al ciudadano solo ante cada crisis. "Yo a Máximo (Kirchner) se lo dije en la cara", indicó.
"Lo único que hacen es ponerle piedras en el camino al pueblo para que le ponga fin a estos socios de la dictadura como Sturzenegger", agregó.