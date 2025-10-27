Los resultados de la elecciones de este domingo arrojaron varios análisis desde los medios de comunicación.

En ese marco, uno de los periodistas de Clarín aseguró que "no es una elección trascendente", mientras que Iván Schargrodsky indicó que los resultados "más que una carta blanca al Gobierno, es un llamado de atención para el peronismo".

Por su parte, durante su participación en Olga, la periodista Luciana Geuna reflexionó sobre el resultado de las elecciones legislativas: "No sé si un gran sector de la Argentina dio otro voto de confianza al gobierno, o están diciendo ‘no quiero nada de kirchnerismo’".

Geuna destacó que el resultado puede tener una doble lectura y desarrolló su hipótesis en el canal de stream.