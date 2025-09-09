Una pareja de jubilados sorprendió al móvil de TN con sus declaraciones respecto a las recientes elecciones bonaerenses en la que el peronismo sacó alrededor de 14 puntos de ventaja.

"Voté a conciencia", expreso la señora y aseguró que son jubilados y están "muy enojados" con la desesperante situación que se vive en el país.

Ambos aseguraron que habían votado a Milei como presidente, pero en esta ocasión optaron por Gabriel Katopoodis, aunque revelaron: "Yo nunca fui de Cristina".