Dura derrota del Gobierno
"Voto castigo": una pareja de jubilados reveló a TN que por primera vez votaron al kirchnerismo
Esta pareja de personas mayores fue entrevistada en la calle por las cámaras de TN, donde reveló su "voto castigo" contra el gobierno de Milei y expresó que votó al kirchnerismo por primera vez.
Una pareja de jubilados sorprendió al móvil de TN con sus declaraciones respecto a las recientes elecciones bonaerenses en la que el peronismo sacó alrededor de 14 puntos de ventaja.
"Voté a conciencia", expreso la señora y aseguró que son jubilados y están "muy enojados" con la desesperante situación que se vive en el país.
Ambos aseguraron que habían votado a Milei como presidente, pero en esta ocasión optaron por Gabriel Katopoodis, aunque revelaron: "Yo nunca fui de Cristina".