La diputada Florencia Carignano no se cayó nada, y le dijo absolutamente de todo al diputado Gerardo Milman, a quien acusó -entre otras cosas- de haber sido el autor intelectual del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner.

“Celebro que el diputado Milman haya dejado los fármacos que lo tenían dopado como una lechuga durante 2 años. Bien. Pudiste hablar después de dos años. Leyendo pero pudiste hablar”, aseguró muy dura Carignano.

No contenta con eso, continuó: “Celebro que no nos mandaste a matar a ninguno de nosotros. No nos mandaste a gatillar”.

Allí fue que la polémica diputada Lilia Lemoine quiso salir a defenderlo y Carignano, sin dudarlo, la llamó de “loca” frente a todo el recinto, por las sospechas de su probable relación con Milei que la habría llevado al lugar donde hoy está. Y cuando quisieron volver a interrumpirla trató a su colega de “gato”.

La diputada peronista ratificó que el diputado que estuvo apuntado por el atentado a Cristina debería dar explicaciones en la justicia por ese hecho.