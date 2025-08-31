De polémica en polémica y de pelea en pelea vive el libertario Nicolás Márquez y así logra tener algo de protagonismo en las redes sociales.

El militante de La Libertad Avanza y amigo del presidente Javier Milei, denunciado por supuesto abuso sexual a su propia hija y conocido por sus posturas homofóbicas, ahora quedó envuelto en un cruce con el periodista Jorge Rial.

En el marco del 80º aniversario del diario Clarín, que se cumplió esta semana, Márquez publicó en su cuenta de ‘X’ una imagen en la que se ve al dictador Jorge Rafael Videla brindando junto a Ernestina Herrera de Noble, histórica dueña del multimedio.

En la publicación, llamó “presidente” al genocida, en línea con la postura negacionista del gobierno nacional.

El polémico posteo no pasó inadvertido y provocó una respuesta de Rial: “Te emociona esa imagen, no violín?”.