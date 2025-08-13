La condena a Claudio Contardi fue ejemplificadora, ya que el tribunal decidió que el exmarido de Julieta Prandi pasará los próximos 19 años de su vida tras las rejas al condenarlo por abuso sexual reiterado.

En ese marco, el controvertido y conflictivo Nicolás Márquez, biógrafo de Milei y figura cercana al presidente, volvió a estar en el centro de la polémica.

Denunciado en el pasado por el presunto abuso sexual de su hija, ahora puso en duda públicamente la denuncia de Julieta Prandi y desató una ola de repudio en las redes.

"No me cierra nada", escribió en un posteo que, tras unos minutos, borró. "Cualquier mujer con dos dedos de frente y cierto nivel cultural, al ser golpeada o abusada por su esposo se separa en el acto y hace la denuncia pertinente", agregó en su escrito.