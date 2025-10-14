La ve
¿Viale se hizo opositor?: "Todo bien con Trump pero esto no alcanza, el gobierno pierde por la calidad de vida"
Jonatan Viale dedicó la apertura de su programa a fustigar el rumbo económico del gobierno al que acusa de no entender cuánto daña la micro al bolsillo de la gente.
Los números que les acercan los consultores al gobierno tienen preocupados a sus principales dirigentes y comunicadores que ven cómo los votos se les escurren como agua entre los dedos.
Jonatan Viale es uno de los principales portavoces del oficialismo y desde la pantalla de TN agitó las banderas rojas de peligro.
Es que mientras el equipo de Luis Caputo festeja alborozadamente el rescate sobre la campana que le hizo el gobierno de Donald Trump, no está viendo el deterioro en el nivel de vida de la población.
Por eso lo de Viale sonó más a advertencia que a editorial, un mensaje de ‘si seguimos así, vamos a chocar’.
El editorial de Viale: Las nuevas relaciones carnales
Si bien el apuntado fue el peronismo, Viale también aprovechó para disparar contra el equipo económico.