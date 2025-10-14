Los números que les acercan los consultores al gobierno tienen preocupados a sus principales dirigentes y comunicadores que ven cómo los votos se les escurren como agua entre los dedos.

Jonatan Viale es uno de los principales portavoces del oficialismo y desde la pantalla de TN agitó las banderas rojas de peligro.

Es que mientras el equipo de Luis Caputo festeja alborozadamente el rescate sobre la campana que le hizo el gobierno de Donald Trump, no está viendo el deterioro en el nivel de vida de la población.

Por eso lo de Viale sonó más a advertencia que a editorial, un mensaje de ‘si seguimos así, vamos a chocar’.

El editorial de Viale: Las nuevas relaciones carnales

Si bien el apuntado fue el peronismo, Viale también aprovechó para disparar contra el equipo económico.