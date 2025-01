El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, ratificó las aberrantes afirmaciones de Javier Milei sobre la idea de eliminar la figura de "femicidio" del Código Penal.

Y Estela Díaz, la ministra de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires, lo llamó "burro" en un posteo: “Recomiendo este post, una clase para desasnar al burro del ministro de justicia @m_cuneolibarona que hoy publicó un pasquín en @LANACION digno del olvido, si no fuera por la responsabilidad institucional que tiene, lo que vuelve grave que escriba semejante porquería”.

Desde su cuenta personal de la red social X, la funcionaria bonaerense replicó una publicación del abogado y doctor en Derecho, Andrés Gil Domínguez.

El texto completo

El principio de igualdad ante la ley fue la base del constitucionalismo del siglo 19 y primera mitad del siglo 20. Estuvo basado en un falso universalismo por cuanto solo eran iguales ante la ley los hombres, blancos y propietarios. Las mujeres no votaban, las personas con discapacidad eran encerradas en instituciones y los niños eran objetos sometidos al deseo de la patria potestad.



Después de la Segunda Guerra Mundial las constituciones y los tratados sobre derechos humanos realizaron una evolución progresiva sobre la base de los horrores vividos. Apareció el derecho a la no discriminación negativo y positivo. Su contenido consiste en categorías prohibidas para ser utilizadas por el Estado y los particulares.



En otras palabras existen diferencias descriptivas que no pueden generar diferencias normativas. Y cuando existen grupos que históricamente fueron desaventajados de forma estructural deben adoptarse medidas de acción positiva para que dichas personas tengan mínimas oportunidades.



La reforma constitucional de 1994 en los arts. 37 y 75 incisos 19, 22 y 23 es un claro ejemplo de esto. El derecho a la no discriminación no solo configura la norma de cierre del sistema jurídico argentino, sino también, constituye un orden simbólico que permite hospedar y desarrollar las subjetividades ante la ley.



El género es una categoría que integra el derecho a la no discriminación. Por eso hablar de ideología de género para descalificar al género es una acción de discriminación directa.



El presidente @JMilei y su legión de acólitos digitales neofascistas son una caterva de ignorantes jurídicos que atentan contra el orden constitucional argentino y arremeten contra sectores vulnerables demostrando el nivel de su “coraje” reaccionario.



Les ganamos en 1994, los vencimos con la sanción de varias leyes que hacen que nuestro país sea un referente de pluralidad y diversidad ante el mundo a pesar de nuestros problemas económicos y sociales, los vamos a volver a derrotar defendiendo la Constitución con todas las herramientas que disponemos.



Los silencios colaboracionistas no serán olvidados, la historia siempre pega la vuelta.