En el acto que Javier encabezó en Córdoba, donde dijo que las denuncias de Diego Spagnuolo, que Fernando Cerimedo ratificó en la Justicia, son "chimentos de peluquería" y "hechos con IA", apareció una llamativa imagen que se hizo viral.

Así como rápidamente se volvieron virales los videos con los enfrentamientos entre libertarios y militantes de izquierda, también circuló de forma masiva la imagen de Milei con un supuesto chaleco antibalas debajo de su campera.

El posteo con generó comentarios que van desde la sorpresa hasta la crítica humorística: