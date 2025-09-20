Memes y reacciones
¿Un chaleco antibalas o explosivos?: las redes enloquecen con la imagen viral de Milei en Córdoba
Un video que circuló en redes sociales muestra al presidente con lo que sería un chaleco protector debajo de su campera durante el acto realizado en el Parque Sarmiento. La imagen generó reacciones y memes entre los usuarios.
En el acto que Javier encabezó en Córdoba, donde dijo que las denuncias de Diego Spagnuolo, que Fernando Cerimedo ratificó en la Justicia, son "chimentos de peluquería" y "hechos con IA", apareció una llamativa imagen que se hizo viral.
Así como rápidamente se volvieron virales los videos con los enfrentamientos entre libertarios y militantes de izquierda, también circuló de forma masiva la imagen de Milei con un supuesto chaleco antibalas debajo de su campera.
El posteo con generó comentarios que van desde la sorpresa hasta la crítica humorística: