Un cruce picante se produjo durante la emisión de A la Barbarossa, el ciclo de Telefe, cuando Roberto García Moritán intentó incomodar a la periodista Rosario Lufrano.

Moritán, exministro de Desarrollo Económico porteño, destacó el triunfo electoral de La Libertad Avanza y repitió el libreto del gobierno sobre la economía.

Lufrano, en tanto, aseguró que "el cepo no está liberado en su totalidad, las empresas no tienen liberado el cepo". Y agregó: "es un mito que las Pymes quiebran por la industria del juicio".

"Y cuántas Pymes tenes vos", la interrumpió Moritán. Ante eso, la periodista lo cruzó: "Me dejas hablar. Ubicate, no te hagas el cocorito".