La diputada de Unión por la Patria, Cecilia Moreau, protagonizó un fuerte cruce con su par de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, durante una reunión de la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo. El intercambio subió de tono cuando la libertaria la acusó de avalar un "proceso turbio" en Formosa tema que no tenía nada que ver con el motivo de la reunión de la comisión.

El episodio ocurrió este miércoles en el Salón Azul del Congreso de la Nación, durante una extensa jornada de debate. En medio de la exposición, Lilia Lemoine, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza, le consultó a Moreau si consideraba que en Formosa "se respetan los derechos humanos" y si las elecciones en esa provincia "no tuvieron fraudes".

La pregunta incomodó a la dirigente de Unión por la Patria quien respondió que el planteo "no era atinente" al tema que se trataba en la comisión. "Cuando vos hablás de la supresión de derechos humanos, estamos hablando de temas muy sensibles, porque fueron la diferencia entre la vida y la muerte, entre dictadura y democracia", expresó Cecilia Moreau.