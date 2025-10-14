Después de convertirse en tendencia por su extravagante posteo sobre "el voto pajín", Lilia Lemoine volvió a visitar el programa del oficialista Luis Majul en La Nación Más y otra vez repitió el libreto contra el kirchnerismo.

"Hay gente que tirapiedras y hay errores del gobierno", comentó Majul, antes de dejar a hablar a Lemoine, en un intercambio atravesado por un clima de afinidad ideológica evidente.

Después del pie del conductor, la diputada tomó la palabra y respondió: "Todo aquel que esté en contra de la barbarie del kirchnerismo, o de los tirapiedras, como decís vos…"

La frase, breve pero contundente, sintetizó la sintonía entre el conductor y la legisladora.