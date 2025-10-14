Otra vez lo mismo
"Tirapiedras": Majul marca el libreto en vivo y Lemoine escupe contra el kirchnerismo
La diputada de La Libertad Avanza pasó por el programa del conductor oficialista y, en sintonía con los comentarios del comunicador, apuntó contra la oposición.
Después de convertirse en tendencia por su extravagante posteo sobre "el voto pajín", Lilia Lemoine volvió a visitar el programa del oficialista Luis Majul en La Nación Más y otra vez repitió el libreto contra el kirchnerismo.
"Hay gente que tirapiedras y hay errores del gobierno", comentó Majul, antes de dejar a hablar a Lemoine, en un intercambio atravesado por un clima de afinidad ideológica evidente.
Después del pie del conductor, la diputada tomó la palabra y respondió: "Todo aquel que esté en contra de la barbarie del kirchnerismo, o de los tirapiedras, como decís vos…"
La frase, breve pero contundente, sintetizó la sintonía entre el conductor y la legisladora.