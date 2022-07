En Futurock, Juan Amorin entrevistó al director general para Latinoamérica Sur de la empresa de origen suizo dedicada a los agrocultivos, quien había subido recientemente a sus redes sociales una foto junto a Martín Guzmán. En el diálogo se animó a ir por más, brindándole un apoyo inesperado.

Si bien Aracre descartó su candidatura para los próximos comicios, le ve futuro en "dos o tres períodos porque es joven, solo tiene 39 años".

No deja de sorprender que un ministro de Economía que no conformó a la oposición porque no generó un clima de negocios, no conformó al albertismo al no bajar la inflación y tampoco conformó al kirchnerismo por su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, aparezca con un apoyo semejante del CEO de una empresa extranjera dedicada a los agrocultivos.