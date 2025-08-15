¿Tanta crueldad? El Gobierno le suspendió la pensión a un hombre sin piernas y sin un brazo
La historia de Alberto Salvatierra conmueve, pero también indigna. El hombre está reclamando de la manera que puede, luego de que la ANSES le haya suspendido su pensión por discapacidad: carece de un brazo y de ambas piernas.
La historia de este hombre es la prueba fiel de la absoluta crueldad del gobierno de Javier Milei, en este caso, hacia las personas con discapacidad.
En diálogo con El Destape, Alberto Salvatierra con todo el drama por el que está pasando, luego de que la ANSES le haya retirado su pensión por discapacidad.
"Me dijeron que estaba suspendida la pensión porque tenía que presentar cierta documentación", expresó el hombre en la entrevista, donde no pudo ocultar su tristeza por la situación.
Al hombre le faltan sus dos piernas y un brazo desde hace más de 30 años, una discapacidad bastante grave que le impide llevar una vida normal y conseguir un empleo decente.
Ahora el gobierno libertario de Milei le sacó su pensión por discapacidad, por la que cobraba la insólita suma de $170.000. "No puedo cubrir mis necesidades básicas", dijo.