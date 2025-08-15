La historia de este hombre es la prueba fiel de la absoluta crueldad del gobierno de Javier Milei, en este caso, hacia las personas con discapacidad.

En diálogo con El Destape, Alberto Salvatierra con todo el drama por el que está pasando, luego de que la ANSES le haya retirado su pensión por discapacidad.

"Me dijeron que estaba suspendida la pensión porque tenía que presentar cierta documentación", expresó el hombre en la entrevista, donde no pudo ocultar su tristeza por la situación.

Al hombre le faltan sus dos piernas y un brazo desde hace más de 30 años, una discapacidad bastante grave que le impide llevar una vida normal y conseguir un empleo decente.

Ahora el gobierno libertario de Milei le sacó su pensión por discapacidad, por la que cobraba la insólita suma de $170.000. "No puedo cubrir mis necesidades básicas", dijo.