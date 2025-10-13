Lilia Lemoine volvió a generar controversia con sus polémicas declaraciones en un programa de streaming libertario donde nuevamente hizo el ridículo.

La diputada nacional parece que no tiene escrúpulos para hablar en su condición de legisladora nacional y habló de sus fotos "en tanga".

"Suban mis fotos en tanga todo lo que quieran porque yo las publiqué y no es ningún secreto", aseguró la diputada libertaria.

Pero luego el conductor del programa aseguró que "están subestimando el voto pajín", a lo que la diputada coincidió totalmente y volvió a mostrar su total falta de respeto al cargo público que ejerce.

Lemoine también fue objeto de noticia y polémica en las últimas horas por haber agredido a manifestantes que repudiaron la presencia de Milei en Corrientes y Chaco.