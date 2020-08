"Sufrí mucho dolor porque estigmatizar a la gente por el cabello, el auto o la piel, es algo feo. Los odiadores conmigo van a sufrir anorexia, no les voy a dar de comer. Mi impronta es de paz. Soy una ciudadana, tengo derechos y puedo protestar por lo que no estoy de acuerdo", dijo María Gloria Craig.

En diálogo con Infobae, la señora que portó una bandera en la marcha del 17A contó que en la camioneta Audi Q5 no es suya y que vive en un barrio privado en el municipio de Moreno.

"Vivo bien, económicamente no me falta nada. Soy una privilegiada, pero es gracias a mi esfuerzo", detalló. "Desde el primer día de la cuarentena que estoy acá, encerrada, ayudando al prójimo. Soy clase alta, sí. Acá tengo un grupo de compraventa. Con lo que vendo mantengo un merendero desde octubre del año pasado. Lo administra una mujer que es empleada doméstica acá. Allí tenemos 11 niños y mi idea es que todos lleguen a la universidad. Yo soy la madre proveedora y ella la madre espiritual. Además tengo una tienda vintage en Flores, desde hace muchos años, en donde vendo ropa sustentable”, contó.

Durante la nota, la cacerolera dijo ser una "admiradora" de Eva Duarte. "Esto pasa porque no tenemos educación. No quiero politizar las cosas, pero voy a recalcar una frase de Eva Perón: ‘No hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene conciencia de sus derechos'. Creo que cuando el pueblo piensa no se equivoca. ¿Por qué no puedo tener un Audi? ¿Por qué hay que conformarse? Es eso lo que me molestó. ¿La gente peronista no tiene un Audi? ¿O porque tengo el pelo rubio? Me dolió muchísimo, jamás milité para ningún partido político. Soy del pueblo, me esfuerzo cada día para que la gente progrese. Que crezcan, no solo económicamente sino de pensamientos. Pero basta de odios".

Respecto de sus razones para ir, María Gloria le dijo a Infobae: "Fui por justicia, porque no quiero que se haga la reforma judicial. Tenemos cosas pendientes antes que la reforma. No quiero más pobreza, que sepan que estudiando y trabajando pueden tener el Audi y ser libres pensadores".

Consultada sobre si le molestó que la critiquen por tener un Audi dijo: "Ojalá todos tuviesen un Audi en el país, lo deseo con el corazón. Acá no hay que dejarse engañar por nadie. Cuando no tenés la manera de darte cuenta, te engañan. Cada vez hay más pobres. Desde el 83 para acá nos empobrecimos".

Sobre qué opinión tiene de que Mauricio Macri se haya ido de viaje a Europa dijo: "No voy a juzgar al prójimo. Cada uno sabe lo que hace".