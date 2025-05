Rodolfo Tailhade, Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires, le dedicó un fuerte posteo al ministro de Economía luego de su cruce que mantuvo este con el periodista Jon Heguier en la conferencia de prensa en la que el Gobierno hizo anuncios que le abren la puerta a dinero negro que puede provenir de operaciones y mercados ilegales.

Un día después, Manuel Adorni firmó una disposición con nuevas restricciones para el ingreso de la prensa a Casa Rosada.

“Che, @LuisCaputoAR , te hacés el picante con un laburante, pero la única vez que viniste al Congreso te fuiste con un ataque de pánico antes que pudiera preguntar”, comienza la publicación del peronista.



“Me acuerdo que estabas pálido y temblabas. Está claro que no tenés guita en el colchón, vos sos un delincuente de guante blanco, la tenés toda en Noctua Partners, Affinis Partners, Princess International, Alto Global Found”, agregó Rodolfo.

Tailhade recordó: “Te denuncié en 2017 porque no declaraste ninguna de estas offshore, y si no fuese porque la causa la pisó Ercolini, estarías preso”. Y remató: “Hay que ser muy sinvergüenza para ofenderte porque te preguntaron si tenés plata en negro. Lo conté en un video hace más de un año, y no dijiste nada, porque como bien dijo Elisa Carrió hace poco, sos un cagón”.